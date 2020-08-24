Предки монгольских лошадей - иноходцы

Это доказывает исследование древней лошади, останки которой найдены при археологических раскопках



В ходе археологических раскопок, проведенных учеными из Национального центра культурного наследия, лаборатории молекулярной биологии Института биологии при Академии наук и факультета биологии Монгольского государственного университета, были обнаружены останки древней лошади.



При поддержке НПО «Усан тэлмэн жороо судлалын академи» из останков этой лошади, найденной в могильнике в скалах Узуур гялан на территории сомона Мунххайрхан аймака Ховд, были взяты биологические образцы для определения её возраста, пола и походки.



В результате проведенных исследований и анализов в костях лошади обнаружена аллель гомозиготов АА генетического типа DMRT3. На этом основании ученые предполагают, что у нее была особая походка – иноходь, сообщает



Монгольская порода лошади, предположительно, осталась в основном без изменений со времен Чингисхана. В Монголии лошади живут на открытом воздухе круглый год (при температурах летом до +30°С и в зимнее время до −40°С) и пищу ищут самостоятельно. Считается, что лошадь была впервые одомашнена где-то в Евразийской степи. Но не все лошади в Монголии были одомашнены одновременно. Скорее, дикие и одомашненные лошади сосуществовали и скрещивались. Поставка монгольских лошадей была из основных видов помощи Монгольской народной республики СССР в ходе Великой Отечественной войны.



Фото: montsame.mn В ходе археологических раскопок, проведенных учеными из Национального центра культурного наследия, лаборатории молекулярной биологии Института биологии при Академии наук и факультета биологии Монгольского государственного университета, были обнаружены останки древней лошади.При поддержке НПО «Усан тэлмэн жороо судлалын академи» из останков этой лошади, найденной в могильнике в скалах Узуур гялан на территории сомона Мунххайрхан аймака Ховд, были взяты биологические образцы для определения её возраста, пола и походки.В результате проведенных исследований и анализов в костях лошади обнаружена аллель гомозиготов АА генетического типа DMRT3. На этом основании ученые предполагают, что у нее была особая походка – иноходь, сообщает МОНЦАМЭ , предположительно, осталась в основном без изменений со времен Чингисхана. В Монголии лошади живут на открытом воздухе круглый год (при температурах летом до +30°С и в зимнее время до −40°С) и пищу ищут самостоятельно. Считается, что лошадь была впервые одомашнена где-то в Евразийской степи. Но не все лошади в Монголии были одомашнены одновременно. Скорее, дикие и одомашненные лошади сосуществовали и скрещивались. Поставка монгольских лошадей была из основных видов помощи Монгольской народной республики СССР в ходе Великой Отечественной войны.Фото: montsame.mn