В Улан-Удэ проверяют УК и ТСЖ на готовность к зиме

Восемнадцать юридических лиц уже уличены в нарушениях



В Улан-Удэ жилинспекция совместно с прокуратурой проверяют готовность жилфонда к зиме. «Проверены 21 управляющая компания и ТСЖ. Выявлены многочисленные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», - сообщили в администрации столицы Бурятии.



По 18 юридическим лицам в адрес прокуратур районов Улан-Удэ направлены справки о нарушениях. В частности, в управляющей компании «Отличный» некоторые подъезды были частично остеклены из обрезков, не проведен осмотр входных люков на чердаки, вентиляционных шахт в чердачном помещении, отсутствует замок чердачного люка и т. д.



Еще по четырем «управляшкам» готовятся материалы для выдачи предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в некоторых УК и ТСЖ частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвалах; канализационные трубы не выведены за пределы кровли; обнаружено намокание земляного грунта в подвале и т. д.



Сейчас прокуратурами районов Улан-Удэ готовятся материалы дел в Республиканскую государственную службу строительного и жилищного надзора по Бурятии для составления протокола административного правонарушения.



Кроме того, на планерном совещании в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ принято решение о проведении дополнительной проверке еще 14 юридических лиц. Протокол направлен в прокуратуры районов для согласования проверок.



Напомним, в 2019 году к административной ответственности за плохую подготовку к зиме были привлечены к административной ответственности 14 юридических лиц, которых оштрафовали на сумму 890 тысяч рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru

