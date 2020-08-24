В школах Улан-Удэ могут уменьшить длительность уроков

О работе образовательных учреждений в условиях коронавируса рассказали в мэрии





Сегодня на брифинге в мэрии Улан-Удэ рассказали, как будут работать городские школы в условиях пандемии коронавируса. Обучение будет построено с заметными изменениями.

Всего 1 сентября в школы Улан-Удэ пойдут около 65 тыс. учащихся. Свыше семи тысяч из них – это первоклассники, что выше прошлогодних цифр. В городе заработают 58 школ.Торжественные линейки в День знаний пройдут только для 1 и 11 классов. Они состоятся на свежем воздухе, с соблюдением социальной дистанции, с использование родителями средств индивидуальной защиты.Пройдут уроки, посвященные профилактике распространения коронавируса, личной гигиене, правилам поведения в классах, в столовой и т. д. Учреждения дополнительного образования организуют онлайн-праздник «День знаний».В связи с тем, что коронавирус до сих пор остается актуальной проблемой, обучение будет построено с заметными изменениями. Для разделения потоков учащихся в школах будут использованы несколько входов-выходов. В школах задействуют работников, которые станут измерять температуру.Администрации школ должны определить, в каком графике учебное заведение будет вести свою деятельность. Вариантов несколько – начало первых уроков может быть «разнесено» по времени, длительность уроков школы имеют право сократить до 35 минут, не будет общих массовых мероприятий. Школы определят, что можно проводить очно, что очно-заочно, что дистанционно.Информация о режиме обучения школы должны своевременно довести до родителей. Внеурочная деятельность, факультативные занятия могут организовать в период каникул или выходных дней.Как отмечают в комитете по образованию Улан-Удэ, дезинфекционный режим значительно усилен. Назначены ответственные за соблюдение санитарных требований. Предписано проводить обязательное проветривание. Для всех созданы необходимые условия для противодействия возможному распространения вирусов – одноразовые полотенца, мыло, туалетная бумага в санузлах и т.д.За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Занятия в спортзале, актовом зале и библиотеке допускается для одного класса.Для посещений классами столовых будет график – чтобы минимизировать контакты между учащимися. Комбинатом школьного питания куплены средства защиты для сотрудников, работающих в пищеблоках школ.Определена потребность в защитных средствах для учителей, в термометрах, рециркуляторах. На совещании у главы республики принято решение в приобретении в ближайшее время всего необходимого и направлении в школы.Фото: «Номер один»