Бизнес Индии хочет производить в Бурятии аюрведические препараты

Глава Бурятии проводит деловые встречи на полях форума «Армия 2020»
Глава Бурятии Алексей Цыденов принимает участие в шестом форуме «Армия 2020», который проходит в Москве, где организованы масштабная демонстрация достижений военно-промышленного комплекса, демонстрационные, научно-деловые и культурные программы, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил экспозицию Улан-Удэнского авиационного завода. Ему были представлены первый опытный летный образец модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-171Ш «Storm», отличающийся повышенной защитой и уникальными ударными возможностями, а также - беспилотные летательные аппараты.
На полях форума глава Бурятии провел встречу с заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковником Павлом Барышевым. Обсуждали поставки арктического вертолета Улан-Удэнского авиационного завода для нужд МЧС.
Кроме того, Алексей Цыденов встретился с послом Индии в РФ Бала Венкатеш Варма, а также с принимавшими участие в форуме представителями индийского бизнеса. В рамках переговоров обсуждалась реализация контракта по поставке в Индию вертолетов Ка-226. Индийская сторона высказала заинтересованность в добыче свинца на территории Бурятии, также готова рассмотреть возможность совместного производства аюрведических препаратов, биологически активных добавок из лекарственных растений, произрастающих в республике.
Аюрведа - (от санскр. «знание жизни», «наука жизни», или «знание продолжительности жизни») — традиционная система индийской народной медицины. Аюрведа считается дополнительной ведой (упаведой) «Атхарваведы» и основывается на индуистской философской системе санкхья.
Фото: egov-buryatia.ru/
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