Заблудившаяся в лесу жительница Бурятии хочет угостить спасателей пирогом

Женщина поблагодарила сотрудников поисково-спасательной службы за помощь





Женщина, которая 22 августа вместе с мужем и двумя детьми заблудилась в лесу , поблагодарила спасателей.

«Я хочу выразить огромную благодарность поисковой группе, что вывели нас из леса 22 августа. Мы с семьёй заблудились, собирая орех, сообщили в поисково-спасательную группу вечером, в шестом часу, нас вывели в десятом часу. Спасибо большое за оперативность, поддержку, надежду, за помощь, ребята помогали нести нашу маленькую дочку и вещи», написала она.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, женщина в знак признательности планирует принести пирог на базу Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.Напомним, в субботу вечером в службу 112 позвонила семья с двумя детьми. Они сообщили, что потерялись в лесу в районе перевала Пыхта Прибайкальского района.На место поисков выехали четыре спасателя. Местоположение семьи было известно благодаря определению геоданных, но поиски затруднились по причине того, что потерявшиеся решили уйти с указанного на карте места. Плохая связь в той местности не давала возможность вновь определить местонахождение людей. Тем не менее, спасателям удалось найти семью и проводить их до личного автомобиля.Фото: pixabay.com