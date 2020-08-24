В Улан-Удэ перед судом предстанет насильник несовершеннолетней

Несмотря на принятые попытки избежать ответственности, злоумышленник был изобличен и задержан



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в «разбое» и «изнасиловании» несовершеннолетней, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 11 апреля нынешнего года обвиняемый приехал в поселок Сосновый Бор, расположенный на окраине Улан-Удэ, для сбора металлолома. Вечером он направился к магазину за спиртным и по пути увидел 16-летнюю девочку, которая возвращалась домой от друзей. В руке у нее злоумышленник заприметил мобильный телефон.



Достав нож, мужчина подошел к жертве, приставил оружие к ее шее, отобрал 100 рублей, после чего насильно увел в расположенный неподалеку лес, где изнасиловал. Затем обвиняемый похитил у потерпевшей мобильный телефон и портативный аккумулятор, угрожая расправой, заставил сообщить пароль от телефона, и с похищенным имуществом скрылся с места происшествия.



Ночь он провел в лесном массиве в одном из тепловых коллекторов, после чего покинул поселок, в дальнейшем сменил одежду, побрился, изменил походку. Однако, несмотря на принятые попытки избежать ответственности, вскоре злоумышленник был изобличен и задержан.



В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»



