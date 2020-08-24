В Улан-Удэ не нашлось желающих работать маршруте №28

Кризис в транспортной сфере столицы Бурятии набирает обороты





Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, по результатам открытого конкурса, объявленного в июне текущего года по маршруту № 28, не было подано ни одной заявки. На текущей неделе на этот маршрут будет объявлен повторный конкурс.