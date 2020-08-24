В Улан-Удэ не нашлось желающих работать маршруте №28

Кризис в транспортной сфере столицы Бурятии набирает обороты
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, по результатам открытого конкурса, объявленного в июне текущего года по маршруту № 28, не было подано ни одной заявки. На текущей неделе на этот маршрут будет объявлен повторный конкурс.
По информации Комитета по транспорту, на сегодняшний день перевозку пассажиров осуществляет три единицы транспорта по укороченному маршруту с Первого поля микрорайона Забайкальский до площади Советов.
«После увеличения парка подвижного состава МУП «Городские маршруты» на направлении мкр. Сокол, Аэропорт будет организовано движение автобусов большого и среднего класса. В текущем месяце завершены торги на приобретение транспортных средств. Автобусы ПАЗ включены в производственную программу завода-изготовителя. Кроме этого, по окончании дачного сезона с 1 октября планируется направление муниципальных автобусов по схеме «центр города – мкрн Сокол», сообщили в мэрии.
Напомним, на сегодня также не решена ситуация с маршрутом №92, который соединял юго-запад города с микрорайоном Стеклозавод. Из-за падения пассажиропотока в апреле-мае перевозчик отказался обслуживать этот маршрут.
Недавно лихорадило и маршрут № 97, обслуживать который начал новый перевозчик.
Фото: «Номер один»
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