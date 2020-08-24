В Бурятии началась прививочная кампания от гриппа и ОРВИ

В республику доставлена первая партия вакцины - 230 тысяч доз распределены в медицинские организации



В Бурятии началась вакцинация от гриппа и ОРВИ в рамках Национального календаря профилактических прививок. Она охватит все группы риска: дети с возраста шести месяцев; жители республики старше 60 лет; люди с хроническими заболеваниями и жители республики, профессиональная деятельность которых связана с наибольшими рисками инфицирования ОРВИ и гриппом – медики, педагоги, работники транспорта и сферы обслуживания.



В 2020 году будет увеличен охват населения прививками. Если в прошлом году он составил 54%, то в этом году медикам предстоит вакцинировать 60% населения, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«С сегодняшнего дня медицинские организации начинают вакцинацию. В конце прошлой недели поступило более 230 тысяч доз: 80% - это вакцина «Совигрипп» для взрослого населения. А 26-28 августа ожидаются поставки вакцины для детей. В минувшие выходные вся поступившая партия распределена и доставлена в районы республики. В среду, 26 августа, самолетом будет осуществляться доставка в Муйский район. Мы ежегодно, к сожалению, встречаемся с тяжелыми формами гриппа, пневмонии. И нам необходимо создать коллективный иммунитет, чтобы защитить население от тяжелых последствий респираторных заболеваний», - подчеркивает министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Эпидемический сезон 2020 года станет особенным из-за распространения новой коронавирусной инфекции одновременно с ОРВИ и гриппом. По прогнозам эпидемиологов, ожидается более раннее начало эпидсезона.



«Уже сейчас отмечается рост острых респираторных вирусных инфекций с превышением эпидемического порога. На сегодняшний день превышение регистрируется в возрастной категории от 15 лет и старше. И второе – ожидается микст-инфекция, то есть совмещенная инфекция. Это значит, что наличие новой коронавирусной инфекции не дает гарантии, что человек в то же время не может быть заражен любой иной острой респираторной вирусной инфекцией либо гриппом и наоборот. И в связи с этим возрастают риски более тяжелого течения заболеваний, возникновения различного рода осложнений. Одной из наиболее эффективных мер профилактики осложнений является вакцинация. Вакцинация направлена, в первую очередь, на формирование иммунитета против гриппа и ОРВИ, но косвенным образом повышает иммунитет и к другим инфекциям», - отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина.



Фото: egov-buryatia.ru

