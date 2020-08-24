В Улан-Удэ подсветили старообрядческий кафедральный собор

Подсветка появилась к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума



Восемь светодиодных светильников на опорах уличного освещения установили сотрудники «Горсвета» на старообрядческом храме в столице Бурятии. В ночное время подсветка придает новый облик зданию, расставляя акценты на элементах фасада собора, сообщили в администрации Улан-Удэ.



Подсветка выполнена за счет средств поставщиков оборудования без привлечения городского бюджета.



«Проведена значительная работа по украшению храма. Она выполнена на высоком техническом и профессиональном уровне. Храм преобразился. Не только храм, но и сама улица, – рассказал Сергий (Попков), митрополит Сибирский, настоятель Собора Рождества Христова. – От имени прихожан и от себя лично хочу поблагодарить мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова».



Подсветка появилась к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума в этом году. Крупнейший деятель старообрядчества Аввакум в одной из ссылок пять лет провел на территории современной Бурятии.



В Соборе Рождества Христова заложена капсула с посланием потомкам и горсть земли из Архангельской области с места мученической кончины протопопа Аввакума. Официально собор Рождества Христова открылся в августе 2015 году в рамках торжеств по поводу 250-летия переселения в Бурятию первых старообрядцев.



Фото: ulan-ude-info.ru

