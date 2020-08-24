Даши Намдаков стал заслуженным художником России

Почетное звание известному скульптору, художнику и ювелиру присвоил президент России



Всемирно известный скульптор и народный художник Бурятии Даши Намдаков удостоен звания «Заслуженный художник Российской Федерации». Его Даши Намдакову присвоил президент России Владимир Путин, сообщили в минкультуры Бурятии.



Ведомство поздравило земляка с присвоением звания: «Даши Бальжанович, Вы вносите неоценимый вклад в развитие бурятской культуры на российском и мировом уровнях. Создаете шедевры мирового искусства, и мы горды называться Вашими земляками. Ваши работы хранятся в фондах Национального музея Бурятии. На выставках, где представлены Ваши произведения, посетители наполняются той энергией и сокровенной силой, которую Вы вкладываете в свои работы. От всего сердца поздравляем Вас со столь высоким званием и желаем дальнейших творческих успехов, неиссякаемого вдохновения, масштабных проектов и благополучия во всех сферах деятельности».



За последние годы Даши Намдаков скульптор, график, ювелир, член Академии киноискусства России, провел 15 персональных выставок в крупнейших музеях мира. Его работы украшают частные коллекции лидеров крупнейших государств мира, включая личную коллекцию президента России Владимира. Путина.



Своеобразным продолжением и отчетом перед земляками после «турне» по китайским музеям стал выставочный проект «Преображение: скульптура, графика и ювелирное искусство Даши Намдакова», который успешно прошел в художественных музеях Иркутска и Улан-Удэ в 2008-2009 годах.



Работы Даши Намдакова хранятся в фондах Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге, в Музее искусства народов Востока, Музее современного искусства в Москве, в музеях многих стран мира, в том числе — в «Тибет-Хаусе» (Нью-Йорк) и «Музее искусств» (Гуанчжоу, Китай). За цикл выставок 2009 года Дамши Намдаков стал лауреатом премии правительства Российской Федерации в области культуры.



Фото: minkultrb.ru

