Жителям Бурятии старше 65 лет предписали еще месяц сидеть дома

Выходить на улицу они могут только в исключительных случаях





Жителям Бурятии, страдающим рядом хронических заболеваний, а также всем лицам старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 30 сентября. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

При этом работающим гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции по согласованию с работодателем. Режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения, руководителям и сотрудникам, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов власти.





Исключения составляют случаи следования к ближайшему месту приобретения товаров (работ, услуг), лечения в санаторно-курортных организациях, прогулок, занятия физической культурой и спортом. А также следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным, садовым домам при условии подачи на интернет-портал «Работающая Бурятия» уведомления, действующего в течение суток.Фото: pixabay.com