Наступит ли когда-нибудь еще одна весна на Заречной улице в Улан-Удэ?

В столице Бурятии не знают, что делать с единственной вечерней школой города



В столице Бурятии осталась единственная на весь город вечерняя школа. Этот вид образования, некогда воспетый в стихах и кинофильмах («Весна на Заречной улице», «Большая перемена»), давал путевку в жизнь многим людям, которые не смогли вовремя получить среднее образование по разным жизненным обстоятельствам. А сейчас открытая сменная общеобразовательная школа №1 Улан-Удэ переживает не лучшие времена.



Школа находится в самом центре города – по улице Балтахинова в здании 1936 года постройки. На сегодня это единственная вечерняя школа, которая по своим задачам и целям необходима для адаптации подростков в основном с девиантным поведением.



Судьба школы обсуждалась на выездном совещании депутатов Народного Хурала Бурятии. В заседании приняли участие заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова, председатель Комитета по социальной политике Игорь Марковец, депутаты Михаил Степанов и Андреян Зыбынов, на избирательном округе которого находится школа. Именно к нему обратился директор школы Евгений Кучер с просьбой посодействовать в решении проблемы, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Проблема заключается она в том, что в 2018 году после инженерного обследования здания школы специалистами было дано заключение – «ограничено работоспособное». Это подразумевает, что здание подлежит либо сносу, либо реконструкции. Присутствовавший на совещании представитель Комитета образования администрации города Зана Тумуров пояснил депутатам, что «здание в удовлетворительном состоянии, но при этом свои ресурсы выработало».



«Капремонт невозможен, реконструкцию проводить экономически нецелесообразно. Нет опасности внезапного обрушения, но требуется мониторинг технического состояния. Предлагалась размещение этого учреждения в другом существующем здании или строительство новой школы», - рассказал он.



Были направлены заявки в Комитет по имуществу для поиска земельного участка. Но учитывая дефицит свободных земельных участков, особенно в центральной части Улан-Удэ, проблема может растянуться на несколько лет. На этот момент обратила внимание Татьяна Мантатова, отметив, что сегодня перед системой образования стоят важные задачи по ликвидации третьей смены и строительству новых школ: «Искать земельный участок, потом еще искать источник финансирования – на это уйдет несколько лет», - высказалась вице-спикер Народного Хурала.



Такого же мнения придерживается Игорь Марковец: «Идеальный вариант – построить новую школу. Но учитывая сегодняшнее положение дел, приходится исходить из ситуации».



Депутат Андреян Зыбынов подчеркнул, что нужно выбирать наиболее короткий, но реалистичный путь решения проблемы: «Более реально – это предоставление иного помещения. Однозначно, что школу отсюда надо убирать».



Во время обсуждения звучали самые разные варианты решения проблемы. В итоге депутаты сошлись во мнении, что обязательно вернутся к рассмотрению проблемы совместно с правительством республики.



К слову, в единственной вечерней школе Улан-Удэ обучаются 455 учеников. А сколько человек хотели бы получить среднее образование в вечерней школе? Судя по всему, ответа на этот вопрос у властей сегодня нет в принципе.



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