В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 перевалило за 5000

Бурятия занимает шестое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5001. Это на 47 случаев больше, чем было в понедельник. В Улан-Удэ - 2825 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4253 человека, умерли 49 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 47 новых случаев COVID-19: 15 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19



Круг контактных лиц составляет 1432 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 370 пациентов. Из них 30 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - .. пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, старше 65 лет - четыре, на ИВЛ - один пациент 80 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся десять человек, старше 65 лет –шесть, на ИВЛ трое больных, старше 65 - один.



В одном обсерваторе находятся 14 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 887 человек, с нарастающим итогом – от 281 662 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.





Бурятия занимает шестое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Показатель Бурятии составляет 498,4.



В ДФО по информации на 24 августа количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 590,3 случая. По этому показателю ДФО занимает четвертое место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Магаданская область – 1 233,9, Камчатский край – 1 195,7 и Сахалинская область – 826,0. Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 338,8.



Всего в России на текущий момент зафиксировано 961 493 выявленных случаев коронавирусной инфекции – это 654,8 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.



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