25.08.2020
В Улан-Удэ задержали угонщика велосипеда

В Улан-Удэ задержали угонщика велосипеда

Злоумышленник испугался патрульного автомобиля Росгвардии

В Улан-Удэ во время несения службы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии на улице Иволгинской заметили подозрительного мужчину, ехавшего на подростковом велосипеде. Увидев патрульный автомобиль, велосипедист попытался скрыться.

Во время проверки документов у подозрительного мужчины росгваредйцы в радиоэфире услышали ориентировку о краже велосипеда той же марки, что и у гражданина.

В ходе разбирательства было установлено, что велосипед стоял возле магазина, подозреваемый воспользовался моментом и украл его.

Задержанный, 44-летний местный житель, ранее судимый за кражу, передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Фото: Росгвардия
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