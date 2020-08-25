В Улан-Удэ задержали угонщика велосипеда

Злоумышленник испугался патрульного автомобиля Росгвардии



В Улан-Удэ во время несения службы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии на улице Иволгинской заметили подозрительного мужчину, ехавшего на подростковом велосипеде. Увидев патрульный автомобиль, велосипедист попытался скрыться.



Во время проверки документов у подозрительного мужчины росгваредйцы в радиоэфире услышали ориентировку о краже велосипеда той же марки, что и у гражданина.



В ходе разбирательства было установлено, что велосипед стоял возле магазина, подозреваемый воспользовался моментом и украл его.



Задержанный, 44-летний местный житель, ранее судимый за кражу, передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Фото: Росгвардия

