Жители Бурятии собирают грибы, спасатели – грибников

Грибной год в тайге республики сопровождается постоянными поисками любителей «тихой» охоты







Выдавшийся в Бурятии урожай грибов добавил работы спасателям республики. Информация о поисках сборщиков дикоросов превратилась в ежедневные сводки. Накануне в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) поступило заявление от женщины, чей муж потерялся в лесу вблизи села Шазага Кяхтинского района при сборе дикоросов 23 августа.



Мужчина находился в лесу вместе со своим отцом, который сообщил о том, что сын не вернулся во временный лагерь. Пятеро спасателей БРПСС выехали на поиски мужчины. Выйти на связь с потерявшимся не удавалось, но около полуночи он сам дозвонился до супруги и сообщил, что набрел на зимовье.



Женщина передала ему указания спасателей оставаться на месте.В 6:30 спасателями продолжены поиски совместно с родственником потерявшегося, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Также накануне на номер «112» поступила информация о том, что в лесу вблизи села Улзар Джидинского района потерялся мужчина. Известил о произошедшем товарищ потерявшегося, вместе с которым они собирали дикоросы.



Четверо спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиски человека. Сегодня в 02:05 спасатели вышли на связь и сообщили, что потерявшийся обнаружен в удовлетворительном состоянии.



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