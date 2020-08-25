Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут в Иркутской области

Наземная группа продолжает поиски в районе поселка Савино Черемховского района



Спасатели продолжают поиски самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс», пропавшего в Бурятии 19 июля. «Сейчас поиски борта проводит наземная группа спасателей на территории Черемховского района Иркутской области», - сообщили в пресс-службе правительства республики.



Сегодня, 25 августа, наземная группа продолжает поиски в районе поселка Савино Черемховского района Иркутской области. Запланирован вылет Ми-8. В режиме готовности на случай обнаружения места падения находится еще один вертолет Ми-8. Также в Иркутске предусмотрены дополнительные силы - наземная группа спасателей и резервные службы воздушных сил.



За прошедшие сутки пожарно-спасательная служба Иркутской области обследовала лесной массив на общей площади 10 квадратных километров. Всего с начала поисков самолета, которые были начаты 20 июля, проведен 131 вылет бортов Ми-8, Ан-2, Робинсон R-66 и Ан-26. Общее время налета составляет около 500 часов, площадь обследованной территории достигла 28,8 тысячи квадратных километров. Проведено 11 полетов беспилотных летательных аппаратов, общая площадь поиска составила 1664 квадратных километров. Наземная группировка спасателей за все время обследовала свыше 670 квадратных километров.



Напомним, самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» с четырьмя пассажирами на борту и двумя летчиками 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии. На борту находилось четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. Самолет в рамках выполнения госконтракта должен был обрабатывать леса лесного фонда от сибирского шелкопряда начиная с 20 июля. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления темного времени не вернулся.



Фото: egov-buryatia.ru

