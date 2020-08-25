Детсады Улан-Удэ возобновляют работу в обычном режиме

Ограничения по количеству детей в группах сняты





Детские сады Улан-Удэ готовятся к приему детей в штатном режиме. Все дошкольники в обязательном порядке должны пройти медицинский осмотр, сдать анализы и предоставить справку об эпидокружении.

- Если до этого мы говорили об открытии дежурных групп, то в новом указе главы Бурятии уже нет ограничения в группах, как было ранее, до 15 детей. Поэтому нашим руководителям направлены соответствующие разъяснения, организована работа по открытию детских садов в штатном режиме, - сообщила председатель Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.В дошкольных учреждениях будут действовать все необходимые профилактические мероприятия: «утренний фильтр» сотрудников, родителей и детей. Все данные будут фиксироваться и заноситься в журнал. Предусмотрено обязательное проведение антисептической обработки помещений, дезинфекция рук, масочный режим для персонала и родителей. Будет соблюден принцип групповой изоляции для детей, все физкультурные занятия проводятся на улице.Фото: мэрия Улан-Удэ