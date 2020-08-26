Ирония природы

Вселенная все слышит. Поэтому будь аккуратнее в своих желаниях, уважаемый читатель

Ведь, помимо хорошего слуха, у Вселенной еще и отменное чувство юмора. Например, попросит у нее какой-нибудь пожарный, чтоб все пожары природным способом тушились – так еще и всю часть затопит.

«23 августа в результате прошедшего ливня вода затопила гаражный бокс в пожарной части №86 в поселке Армак Джидинского района», - таким сообщением поделилось республиканское агентство ГО и ЧС. И показало фото, где часть действительно стоит посреди новообразованного озерца.С одной стороны, подтопление – это не есть хорошо. С другой - агентство сообщает, что на готовности части это никак не отразилось. И тут хочется возразить: позвольте! Готовность, думается, сильно подросла. Ведь теперь за водой не надо никуда ехать: вот она, под ногами. Набирай не хочу.Возможно, когда пожарные этой части пришли на работу, один из них воскликнул что-то вроде: «Ну, Вселенная, ну не настолько же!» или «Я всего-то в бубен постучал и заклинание из книжки про вызов дождя прочитал…».Впрочем, одно радует: пожары этому району не страшны. Пока что.Нарисовал Укусика Покусай