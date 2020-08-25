В Бурятии «черные» лесорубы бегут из тайги, бросая машины

Автомобиль ГАЗ с незаконно заготовленной древесиной они оставили лесникам



В Бурятии накануне ночью при патрулировании лесов Заиграевского района лесники услышали звуки бензопилы. Они решили незаметно подкрасться и окружить лесорубов, выключив фары и заглушив свою машину.



В это же время звук бензопилы прекратился. Лесники начали подходить к месту рубки и услышали, как нарушители стали убегать с места преступления. Поймать нарушителей в полной темноте не удалось.



Вернувшись на место рубки, лесники обнаружили брошенный нарушителями автомобиль ГАЗ с незаконно заготовленной древесиной. Выяснилось, что нарушители незаконно срубили более 30 сосен общим объемом около 5 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил почти 50 тысяч рублей.



Все материалы и вещественные доказательства переданы в ОМВД по Заиграевскому району. Ведётся следствие, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Фото: РАЛХ

