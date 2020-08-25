Минпросвещения РФ не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

В ведомстве не согласились с предложением депутата Госдумы о переносе начала школьных занятий на более поздний срок



Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили во вторник



«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство. При этом профильными ведомствами даны все необходимые установки регионам, а там, соответственно, проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом. Все меры по здоровьесбережению в образовательной среде применяются в соответствии предписаниям Роспотребнадзора», - сообщил представитель пресс-службы.



Он уточнил, что информация о начале учебного года доведена до педагогической и родительской общественности.



«Многие очень ждут возвращение учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение», - сказали в пресс-службе.



Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил ТАСС, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидситуации.



Напомним,



Фото: egov-buryatia.ru/minobr Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе минпросвещения РФ, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство. При этом профильными ведомствами даны все необходимые установки регионам, а там, соответственно, проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом. Все меры по здоровьесбережению в образовательной среде применяются в соответствии предписаниям Роспотребнадзора», - сообщил представитель пресс-службы.Он уточнил, что информация о начале учебного года доведена до педагогической и родительской общественности.«Многие очень ждут возвращение учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение», - сказали в пресс-службе.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил ТАСС, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидситуации.Напомним, как сообщал «Номер один», в Бурятии, согласно указу главы республики Алексея Цыденова, учебный год в школах начнется 1 сентября.Фото: egov-buryatia.ru/minobr