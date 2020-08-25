В Монголии выздоровели 96,9% больных коронавирусом

В стране не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса



В Монголии по состоянию на 25 августа не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила начальник отдела исследования и мониторинга Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.



По ее словам, в понедельник, 24 августа, в масштабе страны тест сдали 1011 человек, и результаты всех тестов отрицательные.



«Общее количество завезенных случаев COVID-19 остается прежним - 289 человек, из которых 289 или 96,9 процента выздоровели», - сообщила А.Амбасэлмаа и добавила, что девять пациентов с коронавирусом проходят лечение в НИЦИЗ, заболевание у 8 пациентов протекает в легкой форме, а состояние одного из инфицированных коронавирусом врачи оценивают как тяжелое.



На сегодняшний день в Монголии не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса, отмечает



Фото: montsame.mn В Монголии по состоянию на 25 августа не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила начальник отдела исследования и мониторинга Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.По ее словам, в понедельник, 24 августа, в масштабе страны тест сдали 1011 человек, и результаты всех тестов отрицательные.«Общее количество завезенных случаев COVID-19 остается прежним - 289 человек, из которых 289 или 96,9 процента выздоровели», - сообщила А.Амбасэлмаа и добавила, что девять пациентов с коронавирусом проходят лечение в НИЦИЗ, заболевание у 8 пациентов протекает в легкой форме, а состояние одного из инфицированных коронавирусом врачи оценивают как тяжелое.На сегодняшний день в Монголии не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса, отмечает МОНЦАМЭ Фото: montsame.mn