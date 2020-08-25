В Бурятии раскрыто убийство, начавшееся с продажи малины

Бомж зарезал приютившего его приятеля во время пьянства на деньги от проданной ягоды



В Бурятии по подозрению в убийстве задержан ранее судимый 54-летний приятель убитого, с которым они незадолго до происшествия употребляли спиртное. Тело 50-летного мужчины с колото-резаными ранениями шеи и груди обнаружено во дворе одного из домов в городе Бабушкин, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Задержанный в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



По данным следствия, обвиняемый не имел постоянного места жительства и занимался бродяжничеством. За неделю до происшествия в городе Бабушкин мужчина повстречал знакомого местного жителя, который приютил его у себя в доме. А 21 августа приятели заработали немного денег, продав собранную в огороде малину, после чего купили спиртное, которое принялись вместе употреблять.



Их застолье на фоне алкогольного опьянения перемежалось ссорами и потасовками. После полуночи во время очередной пьяной перепалки, произошедшей из-за незначительного повода, бездомный достал из своего вещмешка нож и нанес им хозяину дома удары в шею и грудь. Потерпевший, спасаясь от собутыльника, успел выбежать во двор, но там скончался от полученных повреждений.



Обвиняемый собрал вещи, захватил орудие преступления и покинул место происшествия. Вскоре он был задержан в жилище у другого знакомого, где пытался скрываться.



Ведется следствие.



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