Жители Улан-Удэ борются за беспрепятственный выезд на большую дорогу

Горожане просят не демонтировать светофор на остановке «Прямая»





Жители десяти многоквартирных домов на улице Бабушкина подписали обращение в мэрию Улан-Удэ с просьбой не демонтировать светофор на остановке «Прямая». В противном случае, полагают улан-удэнцы, они будут заблокированы в микрорайоне Экогород, что приведет к высокой аварийности.

Городские чиновники намерены ликвидировать мешающий транспортному потоку светофор на улице Бабушкина (район Экогорода). Вместо него светофорный комплекс переместят выше - на перекресток улиц Бабушкина и Красной Звезды.- Когда зажигался зеленый свет пешеходного перехода, у жителей нашего микрорайона появлялась возможность, лавируя между остановившимися автомобилями, выехать вниз или вверх по улице Бабушкина, - рассказывает инициатор обращения в мэрию улан-удэнец Александр Шобхоев. - Если же пешеходный переход со светофором ликвидируют, то под угрозу поставят жителей: прежде всего, школьников. А автомобилистов микрорайона фактически заблокируют, поскольку им будет сложно выехать на Бабушкина, минуя целых четыре ряда интенсивного автомобильного потока.Как жалуются жители Экогорода, в обе стороны поток движется по улице Бабушкина с огромной скоростью - сверху они летят с пригорка, а снизу вылетают после закрытого поворота, что не позволяет водителям экстренно среагировать на выезжающие из микрорайона машины. Поэтому они просят оставить и светофор, и пешеходный переход в этом месте.В комитете по городскому хозяйству мэрии, в свою очередь, сообщили, что светофорный объект установят выше - на перекрестке улиц Бабушкина и Красной Звезды.- Этот перекресток считается одним из самых аварийных в Улан-Удэ, там практически ежедневно происходят ДТП. И ГИБДД неоднократно указывала на необходимость регулировки данного участка дороги, - сообщили чиновники.В свою очередь, председатель ТСЖ «Экогород» Валерий Киндрась полагает, что перенос светофора если и решит проблему аварийности на перекрестке улиц Бабушкина и Красной Звезды, но одновременно приведет к росту ДТП на выезде из Экогорода.- Если убрать светофор, то будем часами там стоять, пока нас кто-то не пропустит в плотном потоке, причем с двух сторон, - отмечает он.Председатель ТСЖ отмечает, что необходимо синхронизировать старый и новый светофоры, чтобы не создавать новую проблему. Впрочем, проблема имеет давнюю историю, и кардинально даже два светофора ее не решат.- Застройщик Экогорода - ООО «Жассо» - должен был по проекту оборудовать два выезда на Бабушкина, но вместо этого он, видимо, сэкономил, и сегодня имеется только один проезд, создающий неудобства для микрорайона, - отмечает председатель ТСЖ.Как говорится, строили Экогород, а получили Экономгород. Со всеми вытекающими отсюда для жильцов долговременными неудобствами.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»