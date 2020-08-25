В Бурятии ученики начальных классов получат бесплатное горячее питание

Исключение составят 13 школ без пищеблоков в малых селах, но здесь детям будут давать продуктовые наборы



К началу учебного года почти все школы Бурятии будут готовы обеспечить учеников начальных классов бесплатным горячим питанием, сообщает министерство образования республики.



В настоящий момент школы в восьми районах республики имеют техническую и инфраструктурную возможность обеспечить учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. В других районах проводятся работы по организации бесплатного питания, рассказал Валерий Поздняков, замминистра образования и науки Бурятии.



Между тем, 13 школ не имеют своих пищеблоков. Связано это с тем, что школы находятся в малонаселенных пунктах. «Сейчас прорабатывается вопрос по обеспечению учащихся этих школ продуктовыми наборами», - отмечает Валерий Поздняков



В школах, где есть пищеблоки несоответствующие СанПин по площадям, будет организовано горячее питание в столовых по расписанию либо путём разделения потоков учащихся.



«Таким образом, все 65,5 тысячи школьников, получающие начальное общее образование, будут обеспечены бесплатным питанием. Для этого родителям не требуется подавать какие-либо документы», - заключил замминистра.



Фото: ulan-ude-info.ru

