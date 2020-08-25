В Улан-Удэ два кафе закрыли за проведение банкетов

Также в них не соблюдалось дистанцирование при рассадке клиентов





В Улан-Удэ с 24 августа приостановлена работа двух предприятий общественного питания: кафе «Чайхона» на улице Балтахинова и кафе «Звезда кочевника» на Верхней Березовке. Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий в этих кафе проводились банкеты. Кроме того, обслуживание посетителей происходило с грубыми нарушениями социального дистанцирования, что создало риск распространения коронавирусной инфекции.

Всего за весь период мониторинга в Бурятии приостанавливалась работа 57 предприятий торговли и общепита. 37 из них возобновили работу после устранения нарушений.Фото: pixabay.com