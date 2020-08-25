В Бурятии в честь 400-летия Аввакума переиздадут «Семейщину»

Кроме того будут изданы еще пять книг, связанных с историей старообрядцев



В Бурятии в нынешнем году должно было широко праздноваться 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума. Пандемия внесла коррективы во все мероприятия, но не в книгоиздание, сообщает министерство культуры республики.



В марте научный совет ведомства определил шесть победителей конкурсного отбора на издание книг, посвященных 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Все книги будут изданы до конца этого года. В том числе популярная трилогия «Семейщина» Ильи Чернева.



Это художественная летопись его родного села Никольское Мухоршибирского района. В центре произведения – судьба главного героя Ивана Финогеновича Леонова, деда писателя, в непосредственной связи с историческими событиями, происходившими с конца 19 века до 30-х годов 20 века. Масштабность произведения, новизна материала, отличное знание быта старообрядцев, понимание социальной обстановки выдвинули роман в ряд лучших произведений о старообрядческом крестьянстве Сибири. Произведение состоит из трех книг: «Пасынки Екатерины», «Крутые года», «Артельная жизнь». Над романом автор работал почти тридцать лет, отразив жизнь четырех поколений рода Леоновых от дедов до правнуков.



Впервые книга была издана в 1963 году, переиздана в 1987 году. Однако сегодня она стала библиографической редкостью. Переиздание уникального произведения станет значимым событием еще и в связи 120-летием со дня рождения автора Илья Чернева (Александра Андреевича Леонова).



Среди других книг, отобранных к 400-летию Аввакума: «Старообрядческие иконы Бурятии», межархивный сборник архивных документов «История старообрядцев (семейских) в документах государственных архивов Байкальского региона», «Кухня старообрядцев (семейских) Забайкалья» Татьяны Сылановой, «Старая православная вера за Байкалом-морем. Епископ Афанасий Тарбагатайский, Иркутско-Амурский и все Дальнего Востока» Сергея Петрова.



Кроме того, читатели уже могут ознакомиться с недавно выпущенным изданием Петра Мананникова «Житие протопопа Аввакума». В книгу включены 25 стихотворных глав, написанных для детей среднего и юношеского возраста. В основу поэтического произведения положено, разумеется, само «Житие протопопа Аввакума».



Фото: пресс-служба РЦНТ

