Два человека погибли после столкновения тепловоза с дрезиной на КБЖД

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте начало доследственную проверку инцидента



Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения тепловоза с двумя открытыми платформами и самоходной ручной дрезины на 113-м километре Кругобайкальской железной дороги.



Трагический инцидент произошел сегодня в 18:00 по местному времени, сообщило Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.



По предварительным данным, на дрезине находились девять человек. В результате столкновения два человека погибли, один пострадал.



Следственными органами проводится доследственная проверка ЧП. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехала следственная группа в составе опытных следователей и криминалистов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в управлении.



Как сообщала пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги с 1 августа на Кругобайкальской железной дороге начались перевозки туристов ретро-поездами. А с начала июля на КБЖД были запущены первые экскурсионные туры на поездах с тепловозной тягой. Большинство туров мультимодальны, включают трансфер на пароме и автобусе.



Кругобайкальская железная дорога является уникальным памятником инженерного искусства, одной из достопримечательностей Иркутской области. В 2020 году КБЖД отметит 115-летний юбилей с момента запуска в постоянную эксплуатацию. Журнал Forbes включил Кругобайкальскую железную дорогу в список самых красивых железнодорожных маршрутов мира. В рейтинг, опубликованный 3 марта на сайте журнала, также вошли дороги из Норвегии, Швейцарии, Италии, Шотландии, Австрии, Индии, Японии и Австралии.



Фото: old-visual.rzd.ru