Владыка Савватий уезжает в Чувашию

Главой Бурятской митрополии утвержден митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф
Владыка Савватий, все-таки, уезжает из Бурятии. Он назначен Преосвященным Чебоксарским и Чувашским, главой Чувашской митрополии «с освобождением его от управления Улан-Удэнской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды».
Таково одно из кадровых решений очередного заседания Священного Синода Русской православной церкви. Заседание состоялось сегодня в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об итогах заседания сообщает официальный канал главы Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, который является временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси.
«Преосвященным Улан-Удэнским и Бурятским, главой Бурятской митрополии быть митрополиту Симбирскому и Новоспасскому Иосифу, с освобождением его от управления Симбирской епархией», - говорится в решении Священного Синода РПЦ.
Как сообщал «Номер один», слухи об отъезде митрополита Савватия из Бурятии появились в начале июня после кончины одного из старейших архиереев Русской православной церкви - архиерея Чувашской митрополии митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы.
Поводом для них стало то, что уроженец Чебоксар митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий (Антонов) был пострижен в монашество именно Варнавой, им же был рукоположен в иеродиакона, а вскоре — в иеромонаха. А также еще одно обстоятельство - в последнее время в РПЦ принято ставить во главе митрополий местных священнослужителей или уроженцев этих регионов.
Впрочем, были и сомнения. Внутрицерковная традиция придает большое значение тому, что назначенный на новое служение архиерей должен оставить в полном порядке все дела на прежнем месте. В этом смысле у владыки Савватия камнем преткновения мог стать Кафедральный собор Бурятской митрополии, который строится в парке им. С.Н. Орешкова. В 2011 году был заложен первый камень в основание будущего храма. Он был освящен во имя Успения Божией Матери. В 2013 году в парке прошла торжественная литургия и молебен в честь начала строительства нового храма и дан старт строительству.
Сроки строительства и благоустройства парковой территории затянулись, констатировали в начале этого года участники выездного совещания с участием представителей Русской православной церкви, членов правительства Бурятии и застройщика - ООО СТК «Вирамайнер». При самостоятельном привлечении спонсорских средств Бурятской митрополией на возведение кафедрального собора потребуется около 9 лет, что приводит к ежегодному удорожанию, сообщала пресс-служба правительства республики.
«На завершение строительства необходимо 260 миллионов рублей и это без росписи храма и отделки. Для того, чтобы запустить первый этап и закрыть тепловой контур, потребуется около 100 миллионов рублей. Будем рассматривать все варианты, чтобы найти возможность ускорить строительные работы», - сказал посетивший стройку глава Бурятии Алексей Цыденов.
Однако теперь эти проблемы предстоит решать новому главе Бурятской митрополии.
Высокопреосвященнейший Иосиф, митрополит Симбирский и Новоспасский, родился 31 января 1954 года в подмосковном г. Кашира. Крещен в младенчестве. По окончании средней школы проходил срочную службу в армии. В 1975 году поступил в Московскую духовную семинарию. В 1978 году. окончил семинарию и был принят в Московскую духовную академию. 5 марта 1979 года в резиденции митрополита Крутицкого и Коломенского в Новодевичьем монастыре в Москве митрополитом Ювеналием пострижен в монашество с именем Иосиф в честь праведного праотца Иосифа Прекрасного. 9 марта 1979 года в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием рукоположен во иеродиакона.
26 июля 1979 г. определением Святейшего Патриарха имена назначен штатным диаконом в Успенский храм Новодевичьего монастыря. 23 апреля 1981 г. в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием хиротонисан во иеромонаха. 30 сентября 1982 г. назначен в клир Илиинского храма г. Серпухова Московской области. 13 июля 1983 г. назначен благочинным церквей Серпуховского округа Московской епархии. Эту должность занимал до своего отъезда в Ярославль в феврале 1999 г. 19 марта 1984 г. назначен настоятелем Илиинского храма г. Серпухова. 22 ноября 1987 г. возведен в сан архимандрита. Решением Священного Синода от 28 февраля 1991 г. назначен настоятелем Высоцкого мужского монастыря г. Серпухова с правом совершения богослужений с жезлом. По его инициативе было возобновлено почитание чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». В 1993 г. избран членом епархиального совета Московcкой епархии.
Постановлением Священного Синода от 28 декабря 1998 г. избран епископом Угличским, викарием Ярославской епархии. Хиротония состоялась 31 января 1999 г. в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы.Решением Священного Синода от 7 октября 2002 г. назначен на новообразованную Биробиджанскую кафедру. 3 февраля 2013 г. возведен в сан архиепископа.
Решением Священного Синода от 5 мая 2015 г. назначен Преосвященным Курганским и Белозерским, главой Курганской митрополии. 24 мая 2015 года за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя г. Москвы Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом возведен в сан митрополита. Решением Священного Синода от 30 августа 2019 г. назначен Преосвященным Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии.
Церковные награды: 1980 г. — Патриаршая грамота; 1995 г.- орден прп. Сергия Радонежского II ст.; орден свт. Иннокентия Московского II ст. Светские награды: 2009 г. — орден Дружбы; 2015 г. — орден Почета; медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.
Фото: uud-eparh.ru и mitropolia-simbirsk.ru
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