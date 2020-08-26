В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 5042

В республике остается прежней доля выздоровевших от коронавируса - 87%



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5042. Это на 41 случай больше, чем было во вторник. В Улан-Удэ - 2854 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4285 человек, умерли 49 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 41 нового случая COVID-19: 14 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1433 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 376 пациентов. Из них 28 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 332 пациента.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо пациентов с COVID-19, старше 65 лет - четыре, на ИВЛ - один пациент 80 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся одиннадцать человек, старше 65 лет – семь, на ИВЛ трое больных, старше 65 - один.



В одном обсерваторе находятся 13 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1689 человек, с нарастающим итогом – от 283 351 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии 87% людей, у которых диагностировали коронавирус, к 25 августа полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял также 87%. Бурятия находится на пятом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе – 96%. На втором месте – Забайкальский край - выздоровели уже 92% пациентов, на третьем – Амурская область, где коронавирус победили по 90% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 57%.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 49 023 случая заболевания коронавирусом, более половины (81%) жителей выздоровели. Это четвертый результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Уральском федеральном округе – 85%, наименьший - в Северо-Западном федеральном округе – 76%.



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