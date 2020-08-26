В Иркутске предлагают бесплатно отдавать людям брошенную древесину

«Неликвид», оставленный лесозаготовителями гнить в тайге, лишь повышает угрозу пожаров







Любопытная инициатива будет обсуждаться в Иркутской области. Природоохранным прокурором здесь инициировано межведомственное совещание с представителями органов лесного хозяйства, главами муниципалитетов и АО «Группа Илим» для решения вопроса о безвозмездном обеспечении граждан и муниципальных котельных невостребованной в производстве древесиной, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.



Ранее Усть-Илимской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения лесного законодательства, требований пожарной и санитарной безопасности у АО «Группа «Илим» - крупнейшим лесозаготовителем Иркутской области.



Установлено, что после производимых рубок предприятие оставляло на лесных участках «ненужные» вырубленные осины и берёзы для их дальнейшего перегнивания. Вместе с тем, такая неликвидная древесина, все же является природным ресурсом, оставление ее на делянах нерационально и, более того, приводит к захламлению леса, угрожает возникновением пожаров, отмечают в надзорном органе.



Общий объем такой невостребованной древесины за 2018-2019 годы составил более 5,5 тысячи кубометров. Это противоречит основным принципам лесного законодательствам. А также не согласуется со стратегией развития лесного комплекса РФ, предусматривающей рациональное, многоцелевое, непрерывное, не истощительное использование лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.



Прокуратура уже указывала юрлицу на необходимость изменения подхода к лесопользованию. В 2019 году в адрес руководителя общества внесено представление. Кроме того, органами государственного лесного надзора АО «Группа «Илим» за допущенные нарушения неоднократно привлекалось к административной ответственности. Однако, требования прокурора не исполнены. Для понуждения организации к устранению нарушений прокурор обратился в суд. Его решением на АО «Группа «Илим» возложена обязанность очистить освоенные участки леса.



Впрочем, для Бурятии наверняка будет наверняка интереснее другое. А именно - итоги намеченного в соседней области межведомственного совещания. Так называемая «невостребованная в производстве древесина», оставленная гнить в тайге, вполне обыкновенное явление и в республике.



Фото: baikalproc.ru

