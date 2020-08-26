В Бурятии в ностальгии по мариухане уличен пенсионер из Хабаровска

Перед отъездом с малой родины он насобирал конопли и стал подследственным



В Бурятии на федеральной автотрассе Улан-Удэ-Чита недалеко от села Мухоршибирь сотрудниками ДПС районного отдела полиции для проверки документов остановлена иномарка. При осмотре автомобиля в салоне полицейские почувствовали характерный запах дикорастущей конопли.



На вопрос о запрещенных веществах в автомобиле 66-летний водитель добровольно выдал пакет с наркотическим средством, который находился в чемодане. Экспертизой установлено, что изъятое – марихуана весом более 300 граммов.



Предварительно известно, что житель Хабаровского края приезжал в гости к родственникам. На обратной дороге в Тарбагатайском районе он заготовил дикорастущую коноплю. Как пояснил задержанный, он планировал использовать наркотическое средство в личных целях. При этом от освидетельствования мужчина отказался. В связи с этим в отношении него составлен административный протокол.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Фото: МВД по Бурятии



