Минприроды РФ и РЖД подписали соглашение о сбережении Байкала

Они согласуют перечень мероприятий по минимизации экологического ущерба БПТ во время реконструкции БАМа и Транссиба



Минприроды России и компания «РЖД» подписали соглашение о реализации экологических мер, направленных, в том числе, на сохранение уникальной Байкальской природной территории, сообщила пресс-служба министерства.



Подписи под документом, главной целью которого является долговременное сотрудничество в природоохранной сфере, поставили министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и генеральный директор-председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.



Инициатива природоохранного ведомства связана с принятием в июле текущего года федерального закона «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающего особенности регулирования градостроительных, земельных и иных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.



«Соглашение, которое мы подписываем сегодня, касается перспектив сотрудничества Минприроды России и «Российских железных дорог» в сфере рационального природопользования. Его главная цель – улучшение качества жизни сотен тысяч людей. Актуальность сохранения природы, особенно таких уникальных мест как Байкальская природная территория, как никогда высока», – подчеркнул Дмитрий Кобылкин.



Глава минприроды также отметил, что сегодня очень важно найти баланс между охраной природы и социальным развитием. Олег Белозеров, в свою очередь, пояснил, что сохранение природы всегда было приоритетным направлением в деятельности ОАО «РЖД».



«Сотрудничество с минприроды в сфере экологии для нас очень ценно. Особое внимание мы уделяем природоохранным зонам, таким как территория Байкала. Мы гарантируем, что все решения по строительству объектов инфраструктуры будут приниматься, исходя из минимально возможного вмешательства в природу, с привлечением экологических организаций, и региональных властей, под строгим общественным контролем», - сказал Белозеров.



В ближайшее время министерство и РЖД согласуют перечень мероприятий, направленных на минимизацию экологического ущерба при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в границах Байкальской природной территории.



В этот перечень войдут, в частности, мероприятия по лесовосстановлению, пересадке редких видов растений, сохранению плодородного слоя почвы. Большое внимание планируется уделить и рекультивации нарушенных земель, благоустройству и озеленению территорий, проектированию шумозащитных полос.



Среди важных мер также – мониторинг популяций редких видов флоры и фауны, компенсация ущерба водным биоресурсам, применение систем оборотного водоснабжения.



«Минприроды России приветствует готовность РЖД к максимальной открытости и реализации природоохранных мероприятий. Уверен, что благодаря совместным усилиям у нас все получится!», – резюмировал министр.



Фото: mnr.gov.ru

