В Улан-Удэ скосили траву на 70 гектарах

Это в 1,5 раза больше и дешевле прошлогодних показателей



Коммунальные службы Улан-Удэ скосили траву на 70 гектарах территории столицы Бурятии. Это в 1,5 раза больше прошлогодних объемов, при этом экономия составила почти полмиллиона рублей за счет привлечения подрядных организаций по более низкой цене, сообщили в городской администрации .



С начала июня сотрудники Комбината по благоустройству Комитета городского хозяйства выкашивают траву на газонах на городских улицах и в скверах. Ежедневно несколько сотрудников комбината с помощью мотокос-триммеров приводят в порядок магистральные улицы, скверы и площади, очищая их от травостоя и зарослей. В том числе очищают их от растений, вызывающих аллергию.



Согласно правилам благоустройства Улан-Удэ высота травяного покрова газона в полосе отвода автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог не должна превышать 15 см.



В 2020 году Комбинат по благоустройству выполнит кошение на 30 гектарах, подрядные организации покосят траву на 42 гектарах. В 2019 году общая площадь покошенной территории составляла 44 гектара.



Кошение и уход за травой на придомовых и прилегающих территориях осуществляют управляющие организации. Если ваша управляющая компания бездействует, вы можете обратиться с жалобой на нее в Управление административного контроля по тел. (3012) 37-72-52, 37-72-44. Также содержание прилегающих территорий земельных участков, зданий и сооружений проводится собственниками данных объектов.



Фото: ulan-ude-info.ru



