В Улан-Удэ внепланово отключили горячую воду в «сотых» кварталах

Их жителям придется обходиться без нее с 26 по 28 августа



В связи с производством работ по реконструкции участка от котельной «Юго-Западная» произведено внеплановое отключение горячего водоснабжение в 100-х кварталах столицы с 26 по 28 августа включительно, сообщила администрация Улан-Удэ.



Список домов, попавших под отключение:



113 квартал:



1,2,3,4,4а,5,6,8,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38.



115 квартал:



№1,2,3,4,5,6,7,8. ул. Дашиева 1,2,3,4,5.



112 квартал:



№35,34,33,32,26,20,21,31,30, 36, 24,23,22,25,27,28,29,16г,16(4 бл).



110 квартал: №1.



111 квартал:



№11,15,13,13а,13б,14,14а,14б,16,16а,18, 18а, 3/1,3(3 бл.)4,5(3 бл.),7(3 бл),9(3бл),20,22,22а,24,24а,26,26а,28,30,32,11/2,11/3,11/4,34. д/сад Рябинушка ул. Москалева 3 корп. 3, СОШ №63.



Ранее планировалось, что отключение горячей воды в августе не состоится, однако в связи со сложностью производства работ возникла необходимость оперативного внепланового отключения потребителей.



Полная сдача работ по объекту назначена на конец года, однако тепло в квартирах горожан появится не позднее 25 сентября, уточнили в мэрии.



Фото: ulan-ude-info.ru



