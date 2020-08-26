В Улан-Удэ росгвардейца наградили за спасение женщины

Сержант признался, что за геройский поступок его отругала жена





Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии Евгений Котов на утреннем разводе вручил сержанту полиции Мунко Жалсанову ведомственную медаль «За спасение».

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии одними из первых приходят на помощь гражданам. В наших рядах служат достойные и неравнодушные люди, профессионалы своего дела, - сказал полковник полиции Евгений Котов.





Неожиданно улан-удэнка вскочила с земли и побежала в реку, оттолкнув росгвардейца, который хотел остановить ее. Сержант Мунко Жалсанов бросился за ней в ледяную воду и вытащил горожанку из реки.



