26.08.2020
В Улан-Удэ росгвардейца наградили за спасение женщины

В Улан-Удэ росгвардейца наградили за спасение женщины

Сержант признался, что за геройский поступок его отругала жена

Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии Евгений Котов на утреннем разводе вручил сержанту полиции Мунко Жалсанову ведомственную медаль «За спасение».

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии одними из первых приходят на помощь гражданам. В наших рядах служат достойные и неравнодушные люди, профессионалы своего дела, - сказал полковник полиции Евгений Котов.


Напомним, 16 апреля к сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны, которые несли службу в районе набережной Уды, обратились встревоженные прохожие. Они сообщили, что на берегу реки сидит женщина в неадекватном состоянии.

Росгвардейцы прибыли на место и увидели женщину без верхней одежды, которая что-то невнятно говорила. Правоохранители, оценив ситуацию, начали с ней доверительную беседу, накинули на плечи кофту и вызвали скорую.

Неожиданно улан-удэнка вскочила с земли и побежала в реку, оттолкнув росгвардейца, который хотел остановить ее. Сержант Мунко Жалсанов бросился за ней в ледяную воду и вытащил горожанку из реки.


Сам сержант героем себя не считает.

- Думаю, каждый бы поступил также в этой ситуации. Медлить было нельзя, надо было спасать женщину, поэтому не было времени задумываться, сразу бросился в реку. Дома я не сказал никому об этом случае. Но жена увидела новость в СМИ и узнала меня на фото, очень ругалась и переживала, - рассказал Мунко Жалсанов.

Напомним, на днях в Улан-Удэ росгвардейцы спасли мужчину, который упал с балкона пятого этажа. Правоохранители успели схватить его за ноги и удерживали так в течение получаса, пока не приехали пожарные.

Фото: Росгвардия Бурятии
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