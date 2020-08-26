В Улан-Удэ друзья детства обокрали друг друга

Правда, одному инкриминируется «кража», а второму – уже «грабеж»

Все в стиле классики жанра «вор у вора…». В отношении 23-летних друзей детства, ранее уже судимых за кражи, возбуждены уголовные дела. В отношении сожителя девушки за кражу кольца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». А вот молодому человеку, похитившему телефон придется отвечать по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ведется следствие.









В Улан-Удэ с заявлением о грабеже в полицию Железнодорожного района обратилась 20-летняя горожанка. Она рассказала полицейским, что накануне друг детства ее сожителя открыто похитил у нее сотовый телефон. Ущерб составил 11 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.Установлено, что 19 августа в гости к заявительнице и ее сожителю пришел его друг детства. После совместного распития спиртного гость уснул. Сожитель снял с его руки золотое кольцо стоимостью пять тысяч рублей. Похищенное он сбыл за бесценок.Обнаружив пропажу, обманутый друг потребовал вернуть кольцо, однако сожители игнорировали его просьбы. Тогда 23 августа пострадавший вновь пришел домой к паре и, не добившись возвращения ювелирного изделия, выхватил сотовый телефон у хозяйки жилища и скрылся. Полицейским он пояснил, что таким образом компенсировал причиненный ущерб от кражи кольца.Фото: pixabay.com, видео: МВД по Бурятии