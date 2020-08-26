В Бурятии первая школа исскуств на БАМе теперь может создать оркестр

В Северобайкальской детской школе искусств пополнился парк музыкальных инструментов в рамках нацпроекта «Культура»



Детская школе искусств города Северобайкальска - самая первая школа исскуств на БАМе - обновила парк музыкальных инструментов, оборудования и музыкальной литературы, а также - приобрела современное мультимедийное оборудование на общую сумму более 4 миллионов рублей.



Благодаря инструментам, закупленным в рамках национального проекта «Культура», расширяются отделения духовых, ударных, струнно-смычковых инструментов, что дает возможность организовать полноценный духовой оркестр, сообщили в минкультуре Бурятии.



В мае школа получила балалайки-примы, виолончель, четыре скрипки, музыкальную литературу. В июне - ударные и клавишные инструменты: маршевый барабан, набор тарелок, тимбалес, кахон, колокольчики, два цифровых фортепиано, звуковое оборудование (гитарный динамик, два микшерных пульта).



В июне же поступило оборудование для художественного отделения: прибыли новые мольберты, гипсы, софиты. В июле школа получила многофункциональные устройства, ноутбуки, интерактивные доски с проекторами. А в августе поступили банкетки для фортепиано. В сентябре школу прибудет новый аккордеон. Кстати, новые пианино (и рояль) для школы тоже будут приобретены, их поставка ожидается до 25 сентября этого года.



Детская школа искусств Северобайкальска открыла свои двери ученикам 45 лет назад. Среди ее музыкальных инструментов есть и такие, которые служат со дня открытия школы, многие в рабочем состоянии по 20-25 лет. Отметим также, что в этом году в школе пройдет капитальный ремонт. В 2019 году в рамках единой «дальневосточной» субсидии были утеплены стены здания.



Министр культуры республики Соелма Дагаева подчеркнула, что национальный проект продолжит свою работу до 2024 года, и оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств будет происходить в течение четырех лет.



Нацпроект «Культура», реализация которого началась 1 января 2019 года, разработан в рамках реализации указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».



Фото: minkultrb.ru

