Прокуратура проводит проверку обстоятельств столкновения тепловоза с дрезиной на КБЖД

В результате инцидента погибли два человека, трое доставлены в больницы Иркутска



Иркутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту столкновения на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) тепловоза с самоходной дрезиной, перевозившей дорожных рабочих, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.







На место происшествия незамедлительно выехал врио Иркутского транспортного прокурора.



В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление причины железнодорожного происшествия. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников соответствующих структурных подразделений ОАО «РЖД», отвечающих за исполнение требований безопасности движения на железнодорожном транспорте. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.



Ход проверки находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Фото: vssut.sledcom.ru Иркутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту столкновения на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) тепловоза с самоходной дрезиной, перевозившей дорожных рабочих, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Как сообщал «Номер один» , вчера вечером на 113-м километре Кругобайкальской железной дороги произошло столкновение тепловоза с самоходной дрезиной. В результате столкновения двое человек погибли, еще трое доставлены в больницы Иркутска с телесными повреждениями различной степени тяжести.На место происшествия незамедлительно выехал врио Иркутского транспортного прокурора.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление причины железнодорожного происшествия. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников соответствующих структурных подразделений ОАО «РЖД», отвечающих за исполнение требований безопасности движения на железнодорожном транспорте. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.Ход проверки находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Фото: vssut.sledcom.ru