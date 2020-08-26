В Бурятии сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в разбое

Продавец мини-маркета поселка Онохой воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации



В Бурятии кнопка тревожной сигнализации сработала в мини-маркете поселка Онохой Заиграевского района. Прибывшей группе задержания продавец объяснила, что мужчина, угрожая ножом, вышел из магазина и не расплатился за взятый алкогольный напиток.



В ходе отработки территории сотрудники вневедомственной охраны на соседней улице, задержали подозреваемого. В ходе осмотра у мужчины были обнаружены нож и украденный алкогольный напиток.



Задержанный, местный житель 1961 года рождения, ранее судимый за кражу, незаконное приобретение и ношение оружия, уклонение от административного надзора, доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Ведется следствие, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Фото: Росгвардия

