Угроза затопления Улан-Удэ миновала

Уровень Селенги пошел на спад





Комиссия по чрезвычайным ситуациям Улан-Удэ приняла решение о снятии режима «Повышенная готовность» на территории города. Соответствующее решение подписал 26 августа первый заместитель мэра Олег Екимовский.

Тем не менее, Управление по ЧС администрации Улан-Удэ продолжит мониторинг гидрологической обстановки на реках Селенга и Уда, а также на их основных притоках, сообщили в мэрии.Напомним, режим «Повышенная готовность» был введен в Улан-Удэ с 11 августа. Это было связано с тем, что на 10 августа уровень воды в реке Селенга составлял 165 см и, по данным синоптиков, подъем воды мог продолжиться из-за сильных дождей на территории Монголии. Однако максимальная отметка на Селенге в 182 см была зафиксирована 17 августа. В последующие дни уровень реки пошел на спад.Фото: мэрия Улан-Удэ