Минприроды Бурятии обязали определить береговые линии озер республики

В природоохранной прокуратуре полагают, что без этого имеется риск незаконного освоения их берегов



В Бурятии в законном порядке не определены границы озер Арангатуй, Щучье, Гусиное и Котокельское. Это выяснилось в результате проверки соблюдения водного законодательства Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой, сообщили в ее пресс-службе.



Установление местоположения береговых линий водных объектов оканчивается внесением соответствующих сведений в государственный водный реестр и единый государственный реестр недвижимости. Такая процедура направлена на защиту самих водоемов и земель вокруг них от незаконного освоения, отметили в надзорном органе. Дело в том, что отсутствие границ водных объектов создает условия для неправомерного формирования участков, включающих береговые полосы. Они являются общедоступными федеральными территориями., что исключает передачу их в частное владение.



Для недопущения распоряжения ценными государственными землями границы водных объектов должны быть определены уполномоченными органами. Однако самостоятельно проведение данных работ министерство природных ресурсов Бурятии не инициировало. Теперь оно обязано сделать это после вступивших в законную силу решений суда.



«Защищаемые прокурором озера интересны с точки зрения их природных ресурсов, местность вокруг них благоприятна для организации туризма и отдыха и активно используется для рекреации», - подчеркнули Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.



Напомним, ранее благодаря работе прокуроров



Фото: администрация Селенгинского района В Бурятии в законном порядке не определены границы озер Арангатуй, Щучье, Гусиное и Котокельское. Это выяснилось в результате проверки соблюдения водного законодательства Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой, сообщили в ее пресс-службе.Установление местоположения береговых линий водных объектов оканчивается внесением соответствующих сведений в государственный водный реестр и единый государственный реестр недвижимости. Такая процедура направлена на защиту самих водоемов и земель вокруг них от незаконного освоения, отметили в надзорном органе. Дело в том, что отсутствие границ водных объектов создает условия для неправомерного формирования участков, включающих береговые полосы. Они являются общедоступными федеральными территориями., что исключает передачу их в частное владение.Для недопущения распоряжения ценными государственными землями границы водных объектов должны быть определены уполномоченными органами. Однако самостоятельно проведение данных работ министерство природных ресурсов Бурятии не инициировало. Теперь оно обязано сделать это после вступивших в законную силу решений суда.«Защищаемые прокурором озера интересны с точки зрения их природных ресурсов, местность вокруг них благоприятна для организации туризма и отдыха и активно используется для рекреации», - подчеркнули Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.Напомним, ранее благодаря работе прокуроров из незаконного частного владения на севере Байкала изъяты озера-спутники Священного моря. Фото: администрация Селенгинского района