Возбуждено уголовное дело по факту столкновения тепловоза с дрезиной на КБЖД

Трагический инцидент квалифицируется как «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»
В Иркутской области, где тепловоз столкнулся с дрезиной, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
По версии следствия, 25 августа в 12:30 (мск) на 113-м километре Кругобайкальской железной дороги произошло столкновение тепловоза, двигавшегося по направлению к станции Култук ВСЖД, с самоходной железнодорожной дрезиной. На ней находились девять работников подрядной организации, занимавшихся в составе специально сформированной бригады благоустройством прилегающей к железнодорожным путям территории.
В результате столкновения двое дорожных рабочих погибли, три человека (бригадир и двое дорожных рабочих) пострадали. С телесными повреждениями различной степени тяжести пострадавших госпитализировали в дорожную клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждений железнодорожных путей нет.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Следственной группой проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших.
Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал «Номер один», с 1 августа на Кругобайкальской железной дороге начались перевозки туристов ретро-поездами. А с начала июля на КБЖД были запущены первые экскурсионные туры на поездах с тепловозной тягой. Большинство туров мультимодальны, включают трансфер на пароме и автобусе.
Кругобайкальская железная дорога является уникальным памятником инженерного искусства, одной из достопримечательностей Иркутской области. В 2020 году КБЖД отметит 115-летний юбилей с момента запуска в постоянную эксплуатацию. Журнал Forbes включил Кругобайкальскую железную дорогу в список самых красивых железнодорожных маршрутов мира. В рейтинг, опубликованный 3 марта на сайте журнала, также вошли дороги из Норвегии, Швейцарии, Италии, Шотландии, Австрии, Индии, Японии и Австралии.
Фото: vssut.sledcom.ru
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