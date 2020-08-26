Бурятия - на первом месте по темпу роста сделок на рынке нового жилья

В республике за шесть месяцев заключено 927 договоров долевого участия – 104% по отношению к данным 2019-го года



В Бурятии за первое полугодие нынешнего года количество сделок на рынке первичного жилья увеличилось на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в республиканском управлении Росреестра.



За шесть месяцев заключено 927 договоров долевого участия (ДДУ). Все больше сделок в республике проходит с открытием эскроу-счетов. При этом только десять регионов страны показали рост сделок относительно первого полугодия 2019-го. На втором месте после Бурятии Ямало-Ненецкий автономный округ (+66%), на третьем - Забайкальский край (+64%).



Необходимо отметить, что в большинстве регионов страны наблюдается снижение спроса на приобретение первичного жилья. В среднем по России за первую половину 2020 года количество сделок снизилось на 37% в сравнении с аналогичным периодом 2019-года.



«Можно сказать, что распространение коронавирусной инфекции и связанные с этим ограничительные меры не оказали влияния на спрос покупки жилья в Бурятии. Спрос на недвижимость первичного рынка обусловлен, в том числе, введением льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока» - пояснила исполняющая обязанности руководителя управления Росреестра по Бурятии Ольга Нефедова.



Фото: egov-buryatia.ru

