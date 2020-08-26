Иркутский НИИСХ выплатит 26 млн рублей за ущерб плодородной земле

Ученые допустили превращение земельного участка в свалку ТБО и не приводили его в порядок



Четвертый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Иркутскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства, оставив в силе решение Арбитражного суда Иркутской области. Это значит, что НИИСХ должен оплатить 26,3 миллиона рублей вреда, причиненного окружающей среде, сообщает управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В июне 2017 года в ходе внеплановой выездной проверки земельных участков сельскохозяйственного назначения его специалисты установили нарушения требований законодательства. Территория общей площадью 1,4 гектара в районе поселка Новая Разводная и села Пивовариха Иркутского района не использовалась по назначению, на участках образовалась свалка твердых бытовых отходов. По результатам лабораторных исследований образцов почвы установлено загрязнение земли бензапиреном, нефтепродуктами и цинком.



Правообладателем земельных участков является Иркутский НИИСХ. Он был привлечен к административной ответственности с назначением 200 тысяч рублей штрафа. Институту было выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 7 сентября 2017 года. Повторная проверка показала, что требования предписания не исполнены. Постановлением мирового судьи Иркутский НИИСХ был оштрафован на 100 тысяч рублей.



В 2018 году свалка на землях сельхозназначения также не была ликвидирована. Более того, зафиксировано увеличение площади захламления. Восстановление плодородия участков с целью возвращения их в сельскохозяйственный оборот стало возможным только по утвержденному проекту рекультивации, учитывающему данные агрохимического стояния почвы до захламления и эколого-токсикологическое состояние участка в настоящее время. По результатам этой проверки учреждению было выдано очередное предписание об устранении нарушений в срок до 13 июня 2019 года. Однако институт его не исполнил.



В итоге размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства, оценен в 26,3 миллиона рублей. Институту была направлена претензия о добровольном возмещении вреда, но требуемая сумма не была уплачена.



Тогда управление Россельхознадзора 21 июня 2019 года обратилось в суд с исковым заявлением к Иркутскому НИИСХ о взыскании суммы ущерба. Арбитражный суд Иркутской области 16 января 2020 года удовлетворил требования управления в полном объеме.



Не согласившись с таким решением, Иркутский НИИСХ обратился в Четвертый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил отменить решение Арбитражного суда Иркутской области.



Финал известен. Остается вопрос – есть ли у института средства для выплаты солидной суммы?



Фото: «Номер один»

