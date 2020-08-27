В Улан-Удэ власти наказали подростка за гражданскую позицию

За пикет парня несколько часов продержали в полиции, а потом оштрафовали





Выпускник одной из удан-удэнских школ решил высказать свою позицию по поводу происходящего в стране, выйдя на одиночный пикет у здания правительства. Как итог – крупный штраф, задержание в полиции и позорный разнос в комиссии по делам несовершеннолетних.

Илья Богданов (имя и фамилия изменены) окончил одиннадцатый класс в одной из школ Улан-Удэ, набрав более 245 баллов на ЕГЭ. Результат неплохой, соответственно, амбициозный подросток подал документы на поступление в лучшие вузы страны. На днях пришли результаты, он поступил в престижный иногородний университет. Однако кропотливая подготовка к ЕГЭ, построение планов на будущее не помешали подростку задуматься и о внутриполитических, и социально-общественных проблемах как Бурятии, так и страны в целом.Вот уже несколько лет он активно следит за вещанием независимых СМИ или You-tub-каналов. Согласен с многими высказываниями Алексея Навального, Бориса Немцова и других оппозиционеров. Илья признается, что до последнего пикета, за который его задержали, ранее участвовал и в других акциях протеста в Улан-Удэ.- А как можно молчать и терпеть все, что происходит сейчас в нашей стране? Каждый день люди сталкиваются с несправедливостью со стороны властей. В стране происходит произвол, в том числе полицейский и чиновничий, повсеместная коррупция. А пока кто-то грабит бюджет миллиардами, народ живет за чертой бедности, – говорит Илья.По словам выпускника, на такие мысли его сподвигла сама жизнь. Несмотря на то, что вырос в благополучной семье, он всегда с возмущением наблюдал за тем, что происходит в родной стране. К примеру, как люди не покладая рук трудятся на нескольких работах, взамен получая копейки. Недоволен он и качеством образования, медицины. Отличный результат сдачи экзаменов ни в коем случае не считает заслугой своей школы. Скорее, сыграло роль самообразование. И, конечно, помогла мать - в выпускных классах нашла для него лучших репетиторов, потратив на дополнительное обучение сына баснословные суммы.- Это ужас какой-то, а не образование. Человек плохо знает дисциплину, которую преподает. Когда задаешь вопрос – отвечает: «Сиди и молчи, тебе никто слова не давал». А зачем тогда нужен учитель, если ему нельзя задавать вопросы? Спорить по поводу предмета, конечно, тоже нельзя. Где у нас гуманизация образования? Я столкнулся с тем, что из года в год учитель приходит на урок, просит нас открыть параграф такой-то в учебнике, прочесть и законспектировать его. Это вы называете образованием? – возмущается Илья.К слову, на одиночном пикете на главной площади Улан-Удэ он стоял с самодельным плакатом с гневными лозунгами: «25 миллионов за чертой бедности - позор страны!» - с одной стороны, с другой - «Доступные образование и медицина – для всех, а не для избранных!».С этим плакатом его сначала засняли на видео люди в штатском, а потом подоспели мужчины уже в полицейской форме. Такой «способ» работы с митингующими Илья давно изучил. Ведь впервые он принял участие в оппозиционном митинге еще в 15 лет.- Сначала подходят к протестующим мужчины в штатской одежде. Они молча все и всех вокруг снимают. На вопросы не отвечают - им запрещено вообще разговаривать с кем-либо. Потом передают информацию и материалы куда нужно и к делу приступает уже полиция или Росгвардия, - говорит Илья.Вот и в этом случае все прошло по вышеуказанному сценарию. Вот только 17-летнего подростка в данном случае задержали не за сам одиночный пикет, а за то, что в таких акциях протеста нельзя участвовать до наступления совершеннолетия. К слову, с этим доводом вчерашний школьник тоже категорически не согласен.- Если мне 17 лет, я что, не гражданин? Не имею своей гражданской позиции? Или мыслей у меня нет по поводу определенных ситуаций? – вопрошает Илья.Но, как бы то ни было, закон он действительно нарушил, а значит, логично, что должно последовать наказание. Вот только как и в какой форме оно состоялось – вопрос отдельный. Начнем с того, что подростка почти четыре часа в общей сложности сначала держали в опорном пункте полиции, а затем и в Советском ОВД. Все - как с заядлыми преступниками: фотоснимки на фоне «криминального» ростомера, занесение в базу данных, длительные «беседы» и опросы, больше напоминающие настоящие допросы. К Илье обращались исключительно на «ты», порой хамили и, не стесняясь, матерились при нем.- Какие-то мужчины ходили постоянно, задавали мне самые разные вопросы. Потом говорили между собой: «Стоцпроцентно ему кто-то заплатил, всучили плакат, а сами организаторы сидели в машине за углом». Без конца спрашивали: «Кто тебя сподвиг на этот митинг? Кто тебя заставил?». Я уже устал отвечать на этот вопрос по сто раз. Но они не верили, что я сам лично решился на это без участия кого-либо, - вспоминает Илья. – Потом говорили, мол, понимаешь, что ты наделал. Ты себе портфолио и судьбу испортил. Личное дело смолоду надо беречь.К слову, и в полицейском участке Илья устроил настоящие политические дискуссии. Послушать социально активного подростка собрались полицейские, некоторые из них пытались переубедить в правильности его взглядов.- Один начал меня спрашивать, что для меня в жизни главное, какие цели вижу. Потом признался, что я интересный человек. Но все спорил со мной, защищая государство. Рассказал про своего друга, служащего в армии, получающего огромную зарплату, отдыхающего, где хочет. Ну это системное мышление, вы понимаете. Другие говорили, что мне «промыли мозги агитаторы», что «неустоявшаяся еще психика», что «надо сначала сходить в армию».Через три дня дело одиночного малолетнего пикетчика рассматривалось комиссией по делам несовершеннолетних. На этот раз в присутствии мамы подростка Ирины Федоровой (фамилия изменена). Все происходящее напомнило Ирине театр абсурда. Или разбор полета провинившегося гражданина на местном парткоме в СССР.- Там была целая очередь из родителей и подростков. Конечно, в основном неблагополучных. Заходим - огромный длинный стол, сидят 16 человек. Илью ставят перед ними, и начинается заседание. Вернее, какая-то публичная выволочка. Никто из участников нам даже не представился. Говорила в основном одна женщина. Причем довольно жестко и порой хамовато – видимо, привыкла к определенной манере общения с хулиганами-подростками, - рассказывает Ирина.Некоторые слова и сам пренебрежительно хамский тон председателя комиссии мать Ильи задели за живое.- Началось с того, что, мол, ты, наверное, не работаешь и не учишься нигде. Потом вопросы, как ты сдал экзамены. Услышав про количество баллов, сразу последовала реакция: «то есть вы экзамены сдали хорошо, а зачем с плакатом вышли по поводу плохого образования?». Мол, вас школа учила 11 лет, а вы исподтишка по окончании ходите на митинги. Сын начал спорить по поводу качества образования, но женщина не унималась. Говорит, надо начинать с себя. Мол, вы вот увидите бумажку на улице, даже ее не поднимете, я уверена. Тут уже вмешалась я. Говорю, вы не тому говорите об этом. Начнем с того, что мой сын эту бумажку никогда не кинет на улице. Я честно не поняла, почему на заседании обсуждалось все то, что никоим образом не относится к проступку Ильи. Что это было - парад унижения и лицемерия перед ребенком? – недоумевает Ирина.По итогу «заседания» члены комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы Илья заплатил за совершенное правонарушение штраф размером в 10 тыс. рублей.- Как так можно вообще? Ребенок впервые совершил ошибку, и такое наказание. Нельзя было просто предупредить, например? Путин вон в который раз выдает по 10 тыс. рублей поддержки детям, но наши дети от 17 лет и выше почему-то туда не входят. Зато у меня, наоборот, забирают 10 тысяч. Недавно у меня украли телефон, вы думаете, кто-то хоть пальцем пошевелил? Зато на ребенка накинулись, как стая волков. Вы думаете, после такого опыта Илья поймет и осознает свою вину? Нет, наоборот, он теперь обозлен и будет снова и снова спорить с такой властью, – призналась мать-одиночка.К слову, за употребление наркотиков в нашей стране наказывают гораздо мягче - штрафом до 5 тыс. рублей. То есть в данном случае подростка за выражение гражданской позиции наказали гораздо жестче, чем заядлого преступника или наркомана.Ирина Федорова обратилась за помощью к адвокату, а также сходила на прием к уполномоченной по правам детей в Бурятии Наталье Ганькиной. Последняя порекомендовала Ирине с сыном обратиться в суд и обжаловать постановление КДН.- Наталья Ганькина посоветовала мне опротестовать в суде данную сумму штрафа, указав в заявлении, что у нас семья малоимущая, я вдова, воспитывающая двоих детей одна. Она согласна с тем, что наказание слишком суровое для ребенка, впервые попавшего в такую историю, и характеризуется он положительно, - замечает Ирина.Тем временем Илья по-прежнему считает, что имеет право на свободу слова и волеизъявления и действительно теперь уже с нетерпением ждет совершеннолетия. Чтобы митинговать уже по закону.- Я уверен, что должна быть сменяемость власти. Пока ее в нашей стране нет, ничего не изменится. Возможно, что через четыре года, когда закончится очередной срок Путина и ничего не изменится, на улицы выйдут тысячи людей. Но даже если страна к этому пока не готова, надо вселить в умы людей идею о том, что на почве авторитарного режима мы никогда не построим свободное, правовое и успешное государство. Когда это люди осознают, тогда, быть может, если не мы, то следующие поколения воплотят эту идею в жизнь, - считает подросток.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: «Номер один»