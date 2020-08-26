ВЦИОМ: россияне против чипирования людей

Опасаются скрытого чипирования 45% жителей страны
Три четверти наших соотечественников относятся к идее чипирования людей отрицательно (77%). Причем свыше половины слышавших о чипировании заявили об однозначно отрицательном отношении (54%), чаще 35-44-летние россияне (64%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования представлений россиян о возможности чипирования, а также о плюсах и минусах чипизации человека.
О безразличном отношении сообщил каждый десятый респондент (11%), а 8% относятся положительно. Чаще это граждане в возрасте 25-34 лет (16%).
Скрытое чипирование (без ведома человека) невозможно, по мнению 54% россиян. Чаще так думают 18-24-летние (70%). Доля считающих вполне возможным, что их могут скрытно чипировать, выше среди 45-59-летних (34%),
Опасаются скрытого чипирования 45% россиян, чаще те, кто проживает в сельской местности (57%), а также имеющие образование, отличное от высшего (51%–56%). Не опасаются чипизации без их ведома 52% наших соотечественников, чаще те, у кого есть высшее полное или неполное образование (60%).
Тема чипирования в общих чертах известна россиянам (84% слышали о чипировании), но знают подробности об этом 15% опрошенных. Чаще о хорошей информированности сообщают жители столиц (27%), в первый раз услышали о чипировании во время опроса 23% жителей сел.
Большинство опрошенных, слышавших о чипировании, считают, что эта технология уже существует, но не получила широкого распространения (51%), чаще в этом убеждены люди с высшим образованием (56%). Практически каждый третий предполагает, что эта технология появится в будущем (30%).
Россияне называют немного преимуществ от обладания чипом. Треть опрошенных, слышавших о чипировании, сходу заявили, что таких преимуществ нет (34%). Еще треть затруднились их назвать (32%). Среди названных преимуществ опрошенные в первую очередь отмечают, что чип заменяет собой идентифицирующие документы (9%), облегчает поиск пропавшего человека (6%), заменяет собой банковские карты (4%) и помогает оказывать медицинскую помощь за счет хранения медицинских данных о человеке (4%).
При этом соотечественники четко выделяют недостатки, риски и опасности чипа. В первую очередь опрошенные боятся слежки, контроля, вмешательства в их частную жизнь (35% слышавших о чипировании), влияния чипа на здоровье (включая аллергии и медицинские осложнения после операции, 16%), возможности управления или манипуляций человеком с чипом (11%), а также кражи данных с чипа (6%) или других утечек информации (4%).
Чипированием называют вживление в тело человека микрочипов-имплантатов. В таком имплантате обычно содержится какая-то информация о человеке или возможность для человека управлять другими электронными устройствами.
Фото: pixabay.com
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