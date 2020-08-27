Массовые мероприятия разрешили проводить в Забайкалье

Край находится на финальном этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса



В Забайкалье разрешено проводить массовые мероприятия. Постановление об этом накануне подписал губернатор края Александр Осипов.



Снимаются ограничения на проведение деловых, культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий. Число их участников может превышать 50 человек, но при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил, сообщила пресс-служба краевого правительства.



Отметим, что в Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции. Регион находится на финальном этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.



По данным на 26 августа, в Забайкальском крае зарегистрировано 4493 случая заражения коронавирусной инфекцией, 4100 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее число летальных исходов от коронавируса достигло 55.



Фото: pixabay.com



