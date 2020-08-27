«Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о намерениях

Стороны создадут компанию специального назначения в интересах прокладки магистрального газопровода «Сила Сибири-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар подписали меморандум о намерениях в отношении создания компании специального назначения. Компания будет учреждена в Монголии для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода.
Подписание состоялось в режиме видео-конференц связи в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» и премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по проекту трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии, сообщила пресс-служба «Газпрома».
В ходе встречи участники также рассмотрели ход реализации двустороннего совместного плана действий и согласовали направления дальнейших действий и мер, которые будут предприняты сторонами. В сообщении также говорится, что на следующей неделе будет подписан конфиденциальный договор между «Газпромом» и госкомпанией «Эрдэнэс Монгол», уточняет МОНЦАМЭ.
Как сообщал «Номер один», компания спецназначения (Special Purpose Vehicle, SPV) обычно создается: под реализацию конкретных проектов, для участия в сделках в роли заемщика, для обеспечение безопасности активов, разделение рисков и конкурентные соображения.
Создание «Газпромом» SPV в Монголии предусмотрено в рамках проекта строительства магистрального газопровода (МГП) «Сила Сибири-2» (Западный маршрут поставок газа в Китай). Ранее предполагалось, что это будет маршрут более известный как МГП Алтай, но очевидно, что сейчас маршрут изменится. В марте 2020 года Алексей Миллер рассказал Владимиру Путину о том, что «Сила Сибири-2» строится для соединения ГТС Западной и Восточной части России и поставок газа в Китай по западному маршруту.
Газотранспортная система (ГТС) «Сила Сибири» включает три магистральных газопровода для поставок газа в Китай: Сила Сибири -1 - восточный маршрут для поставок российского газа с месторождений Восточной Сибири в восточные и центральные районы Китая; Сила Сибири -2 - западный маршрут (Алтай) для поставок российского газа с месторождений Западной Сибири в западные районы Китая; Сила Сибири -3 - дальневосточный маршрут (с месторождений острова Сахалин).
Проект «Сила Сибири-2» был инициирован одновременно с запущенным в эксплуатацию в декабре 2019 года МГП «Сила Сибири-1», но долгое время пробуксовывал. В 2015 «Газпром» и CNPС подписали соглашение о поставках газа по западному маршруту, но до подписания контракта дело не дошло, поскольку Китай посчитал стоимость газа завышенной. Последовали длительные переговоры, которые на волне успешного запуска «Силы Сибири-1» продолжались дистанционно даже в пиковый период эпидемии коронавируса в Китае.
Техническая конфигурация, маршрут прохождения и другие параметры «Сила Сибири-2» за время переговоров претерпели ощутимые изменения. По первоначальному плану «Сила Сибири-2» (ранее МГП Алтай) должен был быть безтранзитным, проходя напрямую из Республики Алтай в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Однако маршрут газопровода должен был пройти через территорию высокогорного плато Укок, имеющего статус природного парка, включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, что вызвало недовольство экологов.
Тогда свою территорию для прохождения газопровода предложила Монголия, серьезно заинтересованная в транзитных платежах. Это позволило бы сократить протяженность трассы газопровода 1000 км, а также упростить строительство, поскольку газопровод пройдет по более удобному степному ландшафту, но Россию тогда это предложение не заинтересовало.
Когда монголы в 2014 году решили построить каскад ГЭС на реке Селенге и ее притоках, власти РФ насторожились. В 2015 году договорились о том, что работы по строительству Шуренской ГЭС 350 МВт - на реке Селенга, на ее притоках: Эгийн-голе - 220 МВт, и Орхоне - 100 МВт) будут приостановлены. Для оценки воздействия гидротехнических сооружений на озеро Байкал будет создана экспертная группа.
В 2016 году тогдашний глава минприроды РФ Сергей Донской отмечал, что власти РФ пытаются создать такие условия, при которых для Монголии будет выгодно импортировать элкетроэнергию из России, нежели затевать долгое и финансово обременительно строительство ГЭС на Селенге и ее притоках. Но монголы неумолимо продвигали проект ГЭС. Тогда-то у властей РФ и вернулся интерес к монгольскому транзиту газа в Китай. Остановить строительство ГЭС на реке Селенге удалось только в 2018 году, когда власти РФ вернулись к теме монгольского транзита. Затем этот маршрут стал основным для «Силы Сибири-2».
В декабре 2019 года монгольская сторона заявила о старте проекта газопровода из России в Китай через Монголию. Спустя несколько дней «Газпром» и правительство Монголии уже подписали соглашение по проведению совместной оценки возможности реализации проекта. В марте 2020 года Владимир Путин поручил «Газпрому» начать разработку ТЭО и проектно-изыскательские работы (ПИР). В мае 2020 года Газпром заявил о начале ПИР по проекту, повысив оценку объема возможных поставок газа по этому маршруту с 30 млрд до 50 млрд кубометров в год.
Интрига в том, что за прошедшее время маршрут «Силы Сибири-2» мог серьезно измениться. Пока неизвестно, как пройдет маршрут. Но теоретически, спрямив маршрут через Монголию, можно существенно (не на 1000 км, а больше) сократить маршрут доставки российского газа в центральные районы Китая. Это определенно выгодно Китаю, потому что протяженность «Силы Сибири-2» на территории Китая значительно уменьшится.
Фото: montsame.mn
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