В Бурятии чиновник безвозмездно передал бизнесмену муниципальное имущество

Торги на его передачу не проводились





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе муниципального казенного учреждения «Закаменское районное управление образования».

«Учреждение по договору передало индивидуальному предпринимателю в безвозмездное пользование муниципальное имущество. В нарушение закона «О защите конкуренции» договор заключался без проведения конкурса или аукциона», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес представление главе Закаменского района, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, в отношении бывшего начальника муниципального учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Он оштрафован на 15 тысяч рублей.Фото: «Номер один»