В Бурятии снова уволили оппозиционного преподавателя

Женщина участвовала в акции в поддержку хабаровских протестов







В Бурятии преподавателя вокала Светлану Остапчук уволили из педагогического колледжа. Она считает, что это произошло из-за её участия в митинге в поддержку хабаровских протестов – ранее у педагога уже были беседы по этому поводу с руководством учреждения, сообщила редакции Сибирь.Реалии адвокат Надежда Низовкина.

По словам Низовкиной, дело учительницы она ведёт уже почти год – ранее Остапчук была уволена из колледжа после исполнения песен Цоя на митингах КПРФ. Перед первым увольнением руководство колледжа провело с ней беседу на тему "такого же сценария в Украине".







"В декабре нам удалось добиться восстановления Светланы в колледже через суд, но работодатель выполнил требования суда формально – нагрузку ей сократили в несколько раз, снизив зарплату до 16 тысяч рублей. С декабря её постепенно снизили до 3 (!) тысяч рублей, поделив часы Остапчук между другими преподавателями. Я расцениваю это как принуждение к увольнению. Когда Светлана заметила, что предложенная зарплата в 3 тысячи рублей ниже прожиточного минимума ей, преподавателю с высшим образованием, ученики которого получают награды на международных конкурсах, предложили вакансии уборщицы и сторожа. 24 августа с ней принудительно расторгли трудовой договор, поэтому сейчас мы меняем исковые требования – помимо выплаты незаконно удержанной зарплаты требуем восстановить Светлану Остапчук в прежней должности на тех же условиях", - пояснила адвокат.

После акции 8 августа Светлане Остапчук полицейские пытались вручить повестку на опрос по поводу участия в несанкционированных мероприятиях, но активистка её не взяла.Фото: «Номер один»